В Вологодской области растет количество людей, которые пострадали от укуса клеща

С начала сезона от укусов клещей пострадали уже 120 жителей Вологодской области, из них 41 ребенок.

Клещи активизировались по всей области. Укусов не зафиксировано только в Вашкинском, Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Сямженском и Харовском районах.

В Роспотребнадзоре напоминают, что наибольшая активность клещей регистрируется в мае-июне.

Специалисты напоминают, что на природе необходимо быть осторожными. Клещи любят прятаться в кустарниках и траве. При походе в лес желательно надевать светлую одежду. Должна быть прикрыта голова, брюки заправлены в сапоги.

Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, самые известные из которых – боррелиоз и энцефалит. Поэтому, если не удалось избежать укуса необходимо немедленно обратиться к врачу.