В Вологодской области растет количество людей, которые пострадали от укуса клеща

27.04.2022 [Общество]

С начала сезона от укусов клещей пострадали уже 120 жителей Вологодской области, из них 41 ребенок. 

Клещи активизировались по всей области. Укусов не зафиксировано только в Вашкинском, Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Сямженском и Харовском районах. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что наибольшая активность клещей регистрируется в мае-июне.

Специалисты напоминают, что на природе необходимо быть осторожными. Клещи любят прятаться в кустарниках и траве. При походе в лес желательно надевать светлую одежду. Должна быть прикрыта голова, брюки заправлены в сапоги. 

Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, самые известные из которых – боррелиоз и энцефалит. Поэтому, если не удалось избежать укуса необходимо немедленно обратиться к врачу.

Тэги: клещи

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