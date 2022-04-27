В Великом Устюге в полях, куда вывозили снег из города, образовалась свалка

Жители Великого Устюга обнаружили, что в полях, куда вывозили снег из города образовалась свалка.

Об этом они написали в социальных сетях.

«Жители второй части города „полей“ возмущены загрязнением территории, после вывоза снега с центральных улиц города. Превратили в свалку отходов. Просим администрацию района провести субботник вместе с главой. Предоставить результаты о проведённой работе жителям», — написали устюжане.

Чиновники из администрации отреагировали на сообщение, но полностью сняли ответственность со служб городского хозяйства за произошедшее.

«Сегодня был организован выезд на данную территорию. Обнаружен мусор, вывезенный гражданами: в частности биотуалет», — ответили жителям в администрации.

Там пояснили, что как только грунт подсохнет и техника сможет подъехать на загрязненную территорию, мусор будет убран.