В Великом Устюге в полях, куда вывозили снег из города, образовалась свалка

27.04.2022 [Общество]

Жители Великого Устюга обнаружили, что в полях, куда вывозили снег из города образовалась свалка. 

Об этом они написали в социальных сетях.

«Жители второй части города „полей“ возмущены загрязнением территории, после вывоза снега с центральных улиц города. Превратили в свалку отходов. Просим администрацию района провести субботник вместе с главой. Предоставить результаты о проведённой работе жителям», — написали устюжане. 

Чиновники из администрации отреагировали на сообщение, но полностью сняли ответственность со служб городского хозяйства за произошедшее.

«Сегодня был организован выезд на данную территорию. Обнаружен мусор, вывезенный гражданами: в частности биотуалет», — ответили жителям в администрации. 

Там пояснили, что как только грунт подсохнет и техника сможет подъехать на загрязненную территорию, мусор будет убран.  

Тэги: свалка, вывоз снега

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