Музей «Семенково» приглашает на субботник 30 апреля

27.04.2022 [Общество]

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» приглашает вологжан на субботник «Весенние помочи. Зелёная весна - 2022», который пройдёт 30 апреля

– Дорогие друзья! Пришла весна и обнажила многие проблемы музея. Вытаял из-под снега мусор, покосились деревенские изгороди, повсюду образовались запруды. Как и в старые добрые времена, музей «Семёнково» зовёт друзей на «помочи», – говорят сотрудники музея.

Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна - 2022», инициированного Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского.

Участники, которые заранее зарегистрируются по ссылке, получат именной Сертификат участника акции.

Начало мероприятия 30 апреля в 11:00 в музее «Семенково». Вход для волонтеров на территорию музея – бесплатный.
 

Тэги: субботник, Музей Семенково

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