Музей «Семенково» приглашает на субботник 30 апреля

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» приглашает вологжан на субботник «Весенние помочи. Зелёная весна - 2022», который пройдёт 30 апреля
– Дорогие друзья! Пришла весна и обнажила многие проблемы музея. Вытаял из-под снега мусор, покосились деревенские изгороди, повсюду образовались запруды. Как и в старые добрые времена, музей «Семёнково» зовёт друзей на «помочи», – говорят сотрудники музея.
Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна - 2022», инициированного Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского.
Участники, которые заранее зарегистрируются по ссылке, получат именной Сертификат участника акции.
Начало мероприятия 30 апреля в 11:00 в музее «Семенково». Вход для волонтеров на территорию музея – бесплатный.