Бывшую начальницу подразделения почтамта в Вологде подозревают в хищении.

По сообщению СУ СК России по Вологодской области, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней вологжанки. По версии следствия, в марте эта женщина занимала должность начальника подразделения почтамта в Вологде, используя служебное положение, она похитила денежные средства почтамта, которыми распорядилась по своему усмотрению. Сообщается, что речь идет о сумме более 920 тысяч рублей.

Недостачу выявила ведомственная ревизия.

Сейчас проводится следствие, выясняются все обстоятельства деяния.

