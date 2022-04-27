Бывшую начальницу подразделения почтамта в Вологде подозревают в хищении

27.04.2022 [Происшествия]

Бывшую начальницу подразделения почтамта в Вологде подозревают в хищении.

По сообщению СУ СК России по Вологодской области, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней вологжанки. По версии следствия, в марте эта женщина занимала должность начальника подразделения почтамта в Вологде, используя служебное положение, она похитила денежные средства почтамта, которыми распорядилась по своему усмотрению. Сообщается, что речь идет о сумме более 920 тысяч рублей.

Недостачу выявила ведомственная ревизия. 

Сейчас проводится следствие, выясняются все обстоятельства деяния. 
 

Тэги: растрата, Почта России

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Мать солдата из Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»
В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области
От 5 млн до 8 млн рублей в год: депутаты Госдумы от Вологодской области отчитались о своих доходах
В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок
В Вологде задержали автомобиль «Geely» с госномерами СССР
Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России
В ходе спецоперации в Украине погиб уроженец Бабаевского района Дмитрий Шабанов
Вкладывать деньги в недвижимость в Вологодской области оказалось невыгодно
Виктор Шендерович*: «Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, даже не потрудившись изменить имена»

Похожие новости

Вологжанку, которая сдала в ломбард чужую брошь, осудили за растрату

Ей назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно

1382
0

60-летний вологжанин продал болотоход своего работодателя

Суд приговорил его к году и восьми месяцам лишения свободы условно

1728
0

В Тарногском районе бухгалтер похитила около 200 тысяч рублей со счетов предпринимателя

Деньги она переводила на свой счет и счет своей мамы

1497
0

Экс-директора муниципального предприятия в Чагодощенском районе осудили за растрату

По данным NewsVo, речь идет о МУП «Универсал», которое было зарегистрировано 30 ноября 2017 года, его учредитель -  поселок Сазоново, то есть местные власти.

1444
0

Экс-глава администрации Кириллова оказался на скамье подсудимых за растрату

Дело слушается в Вашкинском районном суде

2202
0

Сумма, в растрате которой обвиняют экс-главу администрации Кириллова, возросла до 2,5 млн рублей

Дело передано в суд

2659
0

В Чагоде директора коммунального предприятия подозревают в присвоении и растрате

По версии следствия, в 2017-2018 годах он растратил 70 тысяч рублей и присвоил 42 тысячи

1760
0

Экс-директора Вашкинского лесхоза приговорили к трем годам колонии за растрату с ущербом в 8,8 млн рублей

Кроме того, он должен будет возместить ущерб, нанесённый организации своими преступными действиями

3805
0

В Вологде возбуждено уголовное дело о растрате в отношении экс-директора "Спектра"

Он подозревается в незаконной выдаче пособия своей родственнице.

3746
0

В Чагодощенском районе экс-директор предприятия ЖКХ подозревается в растрате

По данным Newsvo, речь идет о МУП «Универсал», которое было зарегистрировано 30 ноября 2017 года, его учредитель -  поселок Сазоново, то есть местные власти.

1492
0

Бухгалтер Кирилловского ФОКа украла со счета учреждения 86 тысяч рублей

За кражу женщина предстанет перед судом

2015
0

В Соколе возбудили уголовное дело о растрате 1,2 млн рублей экс-директором коммунального предприятия

Мужчина заключал договоры об охране зданий МУП "Коммунальные системы" с фирмой, гендиректором которой является главный инженер предприятия, при этом фактически услуга не оказывалась

3657
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Завершилось следствие по делу об убийстве 23-летней вологжанки
Музей «Семенково» приглашает на субботник 30 апреля
Бывшую начальницу подразделения почтамта в Вологде подозревают в хищении
Резные иконы, часы и другие изделия из дерева представлены на выставке в Вологде
Совет по питанию: меню в садах Вологды будет изменено, оплату за сад надо поднимать
В Прилуках назревают экологические проблемы — коттеджный поселок не может добиться обустройства канализации
Памятка пациентам с подозрением на онкологическое заболевание
 
26.04.2022 [Общество]

Вместо лыжни — улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку

988
0
26.04.2022 [БлогоVO]

Что будет с медициной в России. Нейрохирург Алексей Кащеев

518
0
26.04.2022 [Обзор Прессы]

Уникальные кирпичи привозят в Кириллов для реставрации стен крепости 17 века

316
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика