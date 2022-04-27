Резные иконы, часы и другие изделия из дерева представлены на выставке в Вологде

27.04.2022 [Культура]

Выставка «Мои параллели» мастера художественной резьбы по дереву Дмитрия Гончарука проходит в Центре ремесел в Вологде.

Среди работ Гончарука – многочисленные предметы церковного искусства из дерева: резные иконы, киоты, иконостасы и другие предметы. Особую категорию составляет созданная и реставрированная деревянная мебель, а также авторские предметы интерьера. Общее количество работ оценивается несколькими сотнями.

Работы мастера находятся в храмах Вологды, Вологодской и Архангельской областей, а также в Вологодской областной картинной галерее и в частных коллекциях. 

– Дмитрий Яковлевич родился на Украине 7 апреля 1960 года в семье священника. После четвертого класса переехал с родителями в Архангельск, где закончил восьмилетнюю школу. В 1975 году поступил в Богородское профессиональное техническое училище на специальность «Резьба по дереву», которое окончил в 1978 году с квалификацией «Мастер художественной резьбы по дереву 4 разряда». После окончания училища был призван в ряды Советской Армии. После службы жил в Белгороде. С 1988 года постоянно проживает и работает в Вологде, – рассказали NewsVo сотрудники Центра ремесел.

Посетить выставку можно до 15 мая в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, резьба, дерево, мастера

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