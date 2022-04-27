В Прилуках назревают экологические проблемы - коттеджный поселок не может добиться обустройства канализации

27.04.2022 [Общество]

Десятки вологжан, которые несколько лет назад купили земельные участки в Прилуках и уже построили здесь свои дома, не могут в них проживать из-за проблем с канализацией.

«Красивый вид на Спасо-Прилуцкий монастырь не радует — в воздухе постоянно стоит запах сточных вод, проблема с подключением к сетям канализации не решается на протяжении длительного времени. От имени жителей коттеджного поселка ко мне обратился вологжанин Артем и попросил помочь в решении проблемы», — сообщила депутата Госдумы Валентина Артамонова.

Депутат обсудила сложившуюся ситуацию с заместителем главы Вологды Анатолием Барановым. На встречу пригласили представителя горводоканала, а также директора компании, которая занималась продажей земельных участков в коттеджном поселке.

«И у компании-инвестора, и у водоканала свое видение ситуации, взаимные претензии, в том числе финансовые. Есть также технические сложности, из-за которых водоканал не может сейчас включить насосную станцию. Но ситуация не безвыходная, а главное — люди не должны становиться заложниками спора хозяйствующих субъектов. Не стоит также забывать, что речь идет о домах, которые построены вблизи реки. Дальнейшее затягивание вопроса с подключением их к канализации может грозить экологической проблемой, и здесь уже будет разбираться прокуратура», — говорит Валентина Артамонова.

По итогу встречи депутат, жители и представители администрации договорились о конкретных шагах, которые примут в ближайшее время каждая из сторон для того, чтобы в этом коттеджном поселке как можно скорее заработала система водоотведения. Ситуация будет находится на контроле. 

Тэги: Прилуки, канализация

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