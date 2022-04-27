Сергей Миронов: «Россия может не только защитить русскоязычное население Приднестровья, как в 90-е, но и радикально решить вопрос в пользу этого населения»

Во вторник, 26 апреля, власти Приднестровья ввели «красный» уровень террористической опасности в связи с рядом террористических актов на территории непризнанной республики Приднестровье. По словам президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского, были зафиксированы три террористические атаки: на здание Министерства госбезопасности, воинскую часть в селе Парканы и вышки связи.

Приднестровская республика - непризнанное государство в Восточной Европе. Граничит с Молдавией и Украиной.

На фоне сложившейся ситуации глава республики Вадим Красносельский призвал власти Молдовы «решать вопросы жизнедеятельности двух государств, не допустить при этом никакой агрессии, которая может стать прологом большой войны». «Мы должны договориться, договориться о мире прежде всего и сохранить этот мир».

Тем временем, депутат Госдумы РФ Сергей Миронов заявил, что Россия может не только защитить русскоязычное население Приднестровья, как в 90-е, но и радикально решить вопрос в пользу этого населения.