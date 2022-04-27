Жители Грязовца сообщили, что из местного дома-интерната выгнали двух инвалидов

27.04.2022 [Общество]

Жители Грязовца сообщили в социальных сетях о том, что 26 апреля из дома-интерната «Новая жизнь» выгнали на улицу под дождь без еды и вещей двух инвалидов колясочников.

Как пишут жители их отправили на верную гибель.

«В этот интернат попадают люди у которых нет родственников, жилья, бывшие зеки и социально опустившиеся люди. Двух бедолаг выгнали за ворота интерната, податься им некуда. Начальство захотели взяли, захотели выгнали, но ведь люди не вещи», — говорится в сообщении. 

Департамент социальной защиты населения отреагировал на письмо жителей, пояснив, что «граждане, о которых идет речь в посте, действительно, проживали в доме-интернате для престарелых и инвалидов „Новая Жизнь“ по договору».

«25 апреля договор о проживании они расторгли и выехали из учреждения во второй половине дня. Поздно вечером данных граждан в состоянии алкогольного опьянения доставили в учреждение, где они были размещены в приемно-карантинном отделении», — пояснили в департаменте. 

Грязовчане не довольны ответом департамента, так как считают, что если государство взялось за защиту отдельных категорий граждан, они не должны оставаться на улице даже на короткий срок. К тому же, по мнению неравнодушных граждан, инвалиды при всем желании не могли выехать сами на колясках из учреждения. 

В департаменте социальной защиты в свою очередь пояснили, что сейчас решается вопрос размещении инвалидов в отделении социальной адаптации лиц без определенного места жительства Комплексного центра социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района.

Тэги: инвалиды

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