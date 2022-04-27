Генпрокурор России предложил запретить демонстрацию «флагов, значков, мемов и других вещей», напоминающих экстремистскую символику

27.04.2022 [Общество]

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести запрет на демонстрацию «флагов, значков, мемов и других вещей» в законодательство об экстремистской и нацистской символике.

По мнению прокурора это будет целесообразным решением. 

«Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, которая используется в экстремистских целях. О чем я говорю? Это флаги, значки, мемы и различные другие вещи», — заявил господин Краснов во время выступления в Совете федерации.

О каких именно странах идет речь, прокурор не уточнил.

Демонстрацию георгиевской ленточки запретили в Литве, Молдавии и Украине. Также там были запрещены символы Z и V, которые стали символом поддержки спецоперации в Украине. Но в этих странах действует запрет и на демонстрацию нацистской символики. 

 

Тэги: пропаганда, запреты, политический режим

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