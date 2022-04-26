В Устюженском районе осудили водителя, по вине которого в ДТП пострадали две женщины

В Устюженском районе суд вынес приговор 64-летнему мужчине, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Установлено, что авария произошла на 269 километре автодороги Вологда-Тихвин Р21 «Кола» вечером 23 ноября 2021 года. Автомобиль Toyota Corolla подсудимого занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru, в котором находились две женщины. Обе получили травмы. Потерпевшей по делу признана пассажирка Subaru.

«Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Потерпевшая не настаивала на строгом наказании», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что профессия обвиняемого связана с управлением ТС, суд счёл возможным не лишать его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Осуждённому назначено наказание в виде года ограничения свободы. С него также взыскали 500 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.