Закупки продуктов для бюджетных учреждений в Вологодской области будут проводить централизованно

В правительстве Вологодской области предложили централизовать закупки, которые не производятся на территории региона. Об этом было заявлено в ходе оперативного совещания губернатора Вологодской области.

Изменения в сфере закупок вступят в силу с 1 января.

Как пояснил председатель Комитета по регулированию контрактной системы области Александр Торопов, сейчас упор при закупке товаров идет на фиксирование цены, работу с надежными поставщиками и качество. Это все обеспечивается через сплошной входной контроль. Потребность в продуктах питания рассчитывается на основе СанПиНов. Составлена карта производств продуктов в Вологодской области. Все товары разделены на три группы. Те, что производятся на территории региона, те которые фасуются, те, которые производятся за пределами области. Для последней группы решено применять централизованные закупки, чтобы добиться работы на оптовым рынке по долгосрочным контрактам и фиксированным ценам.

Изменения коснуться закупок продуктов питания для образовательных, социальных учреждения, учреждения здравоохранения и так далее.

Новость дополняется.