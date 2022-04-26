Жительнице Кич-Городка пришлось добиваться жилья с помощью прокуратуры

26.04.2022 [Общество]

Жительнице Кичменгского Городка пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы ей предоставили жильё.

Прокурорская проверка показала, что в 2020 году решением жилищной комиссии администрации Кичменгско-Городецкого района семья женщины была признана нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, так как их квартира сгорела. Заявительницу также включили в список граждан, которым должны предоставить жильё во внеочередном порядке.

«В настоящее время администрацией района более 1 года не исполнены обязанности по предоставлению семье заявительницы жилого помещения, отвечающего требованиям законодательства во внеочередном порядке, как лицам, утратившим ранее занимаемое жилье в результате пожара», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Для устранения нарушения прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Кичменгско-Городецкого района об обязательстве предоставить семье женщины жильё. Суд удовлетворил иск в полном объёме. Исполнение решения находится на контроле областной прокуратуры.

Тэги: жилье, погорельцы, прокуратура

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