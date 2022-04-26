В Череповце двое мужчин отключили освещение на стройке и украли 60 метров кабеля

26.04.2022 [Происшествия]

В Череповце двое местных жителей задержаны по подозрению в краже 60 метров кабеля со стройки в Зашекснинском районе города.

Охранник объекта рассказал полицейским, что ночью заметил, как отключилось освещение возле башенного крана, а потом увидел двоих мужчин, которые пытались перелезть через забор с мотком кабеля. На его крики они не отреагировали и убежали. Сумма ущерба составила 46 тысяч рублей.

Одного из подозреваемых — 32-летнего мужчину — полицейские нашли во время обхода близлежащей территории. Он сознался в содеянном и рассказал, куда они с 33-летним подельником спрятали кабель, чтобы потом сдать в металлолом. Второго подозреваемого задержали через некоторое время.

«По словам злоумышленников на кражу они пошли из-за финансовых трудностей. В настоящее время краденый кабель изъят», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, кабель, стройка, уголовное дело

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