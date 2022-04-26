В Вологде задержали девушку с поддельными водительскими правами

В Вологде сотрудники ДПС задержали 23-летнюю местную жительницу с поддельными водительскими правами.

За рулём автомобиля «Пежо» девушка нарушила правила парковки в Техническом переулке. При проверке документов выяснилось, что удостоверение, которое она предъявила, не зарегистрировано в базе.

«В беседе с полицейскими вологжанка рассказала, что обучение в автошколе длится очень долго, а за руль сесть хотелось, как можно скорее», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По объявлению в интернете девушка заказала права за 20 тысяч рублей. Поддельное удостоверение ей принёс курьер.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Вологжанке грозит до года лишения свободы.