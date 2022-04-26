Экскурсии по Вологде пройдут в майские праздники

26.04.2022 [Культура]

Несколько экскурсий по областной столице планируются на майские праздники в Вологде.

1 мая в 10:00 экскурсовод Катя Хоботова проведет участников по тихим вологодским дворикам.

– Экскурсия, на которой мы будем и громко смеяться, и прислушиваться к кипящему за окном чайнику, и заповедно молчать! Потому что вокруг - жилые прекрасные дворики и дома Верхнего посада. Начнем в задворках, куда действительно редко ступает ботинок вологжанина, а закончим во вполне известных двориках. А между ними попробуем себя в дореволюционном риэлторстве, поиграем в вологодскую северную кухню и узнаем истории молчащих старинных домов! – рассказывает Катя.

3 мая в 13.00 можно посетить Дом с виноградом.

– Про эту экскурсию обычно говорят так: «Мы вообще не знали, куда мы идем, но было так здорово!» Ничего секретного: снова приглашаем вас в жилой дом начала 20 века поскрипеть ступеньками, ощутить безвременье, выпить чаю и узнать истории из разных времен жизни прекрасного вологодского дома, – говорится в анонсе мероприятия.

7 мая в 10.00 есть возможность узнать о развлечениях Нижнего посада, про жизнь, ритм и повседневность людей нашего города образца начала 20 века.

– Пройдем по самым бурлящим этой жизнью улицам, поверим рекламам, сыграем в бальные игры у стен Дворянского собрания и примеряем на себя майский день вологжанина тех времен, – говорит Катя Хоботова.

7 мая в 15:00 состоится велосипедный квест «Без тормозов!» с экскурсоводом Ниной Смелковой.

– Седлаем железных коней, объединяемся в команды и в погоне за сладким призом узнаем город и его историю. О, и конечно, чувствуем его сердечный ритм, перепрыгивая с ямы на яму, с выбоину на колдобину, – обещает Нина.

Записаться на экскурсии и узнать о местах встречи участников можно на странице мероприятий в социальной сети.
 

Тэги: экскурсии, история, дома-памятники, квест, велосипед

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