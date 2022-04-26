В здании правительства Вологодской области капитально отремонтируют подвал

В здании правительства Вологодской области на Герцена, 2 запланировали капитальный ремонт подвала.

На работы выделили около 6 миллионов рублей. Работы должны завершиться через 4 с небольшим месяца. Пишет издание «В точку».

Заказчиком выступило «Управление по эксплуатации зданий» правительства Вологодской области. В смете говорится, что в подвале собираются снять старый потолок типа Армстронг, обновить стены и пол. ООО «Алтрейдпроект» спроектировал работы еще в 2020 году.

Перед ремонтом строители расчистят поверхности стен, потолка и пола. Также предусмотрена перепланировка помещения, замена вентиляции и отопления, установка сигнализации и аудит. Пол подвала будет облицован керамогранитом и многокомпонентным полимерным покрытием, стены украсят стеклообои. В подвале установят противопожарные двери.



Техническую документацию выложили на сайте госзакупок 16 марта 2022 года. Победителем стало вологодское ООО «Капэнергострой», директор — Алексей Герасимов. Компания выполнит ремонт за 5,8 млн рублей.