В Череповце автомобиль сбил ребёнка и покинул место ДТП

В Череповце неустановленный автомобиль сбил восьмилетнего ребёнка возле дома № 12 на улице Ленинградской и покинул место ДТП, сообщает городской отдел ГИБДД.

Выяснилось, что авария произошла 21 апреля в 17:00. Об инциденте никто не заявлял. Пострадавший также покинул место ДТП, а спустя некоторое время обратился в больницу за медицинской помощью. Ему назначено амбулаторное лечение.

Очевидцев происшествия просят сообщить любую известную информацию по телефонам в Череповце: 67-12-90, 67-12-57 или лично по адресу г. Череповец, ул. Промышленная, д. 2, каб. № 202 (пн, вт, ср, пт — с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00; чт — с 08.00 до 12.30).