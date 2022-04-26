В Череповце автомобиль сбил ребёнка и покинул место ДТП

26.04.2022 [Происшествия]

В Череповце неустановленный автомобиль сбил восьмилетнего ребёнка возле дома № 12 на улице Ленинградской и покинул место ДТП, сообщает городской отдел ГИБДД.

Выяснилось, что авария произошла 21 апреля в 17:00. Об инциденте никто не заявлял. Пострадавший также покинул место ДТП, а спустя некоторое время обратился в больницу за медицинской помощью. Ему назначено амбулаторное лечение.

Очевидцев происшествия просят сообщить любую известную информацию по телефонам в Череповце: 67-12-90, 67-12-57 или лично по адресу г. Череповец, ул. Промышленная, д. 2, каб. № 202 (пн, вт, ср, пт — с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00; чт — с 08.00 до 12.30).

Тэги: сбили ребенка, ДТП, авария, поиск очевидцев

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