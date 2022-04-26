Конкурс иллюстраций к произведениям Василия Белова объявлен в Вологде

Конкурс иллюстраций к произведениям Василия Белова проводит в Вологде Центр писателя В.И.Белова. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения писателя.

Участникам конкурса предлагается проиллюстрировать любое произведение Белова. Работы могут выполнены в любой технике изобразительного искусства – живопись: акварель, гуашь; графика: графит, уголь, пастель, цветные карандаши; смешанная техника.

К рисунку нужно приложить отрывок текста, к которому он относится.

Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях: дети 7-10 лет, подростки 11-14 лет, молодежь 15-35 лет, а также участники от 36 лет и старше.

Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Педагоги, подготовившие победителей и участников, получат сертификаты и благодарности.

Работы можно присылать до 20 мая на адрес электронной почты centr-belov@mail.ru с пометкой «Белов детям». Подведение итогов состоится 1 июня в День защиты детей, в этот день работы будут опубликованы в виртуальном художественном альбоме «Доброе чтение. Белов детям» на сайте Центра писателя Белова.

Подробнее узнать об условиях конкурса и скачать шаблон заявки участника можно по ссылке.

