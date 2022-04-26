Вологодский Кремль будет отреставрирован - сметная стоимость работ 4,5 млрд

Министр Культуры РФ Ольга Любимова поддержала предложение о включении масштабной реставрации Вологодского Кремля в федеральную программу «Культура России». Об этом сообщил мэру города Вологды Сергей Воропанов.

«С этим предложением обратились депутат ГосДумы Валентина Артамонова, замгубернатора области Лариса Каманина и начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. Это было поручение Президента РФ после встречи с губернатором Олегом Кувшинниковым в 2019 году», — пишет он.

Сметная стоимость работ составляет порядка 4,5 млрд руб. Из областного бюджета на разработку комплексного проекта реставрации было выделено 100 млн руб. На сегодня в список проведения ремонтно-реставрационных работ входят 20 объектов Вологодского кремля. По 7-ми из них уже получено положительное заключение госэкспертизы, еще 6 находятся на экспертизе, по остальным есть проектная и дорабатывается сметная документация.