Законодатели обсудят отказ от прямых выборов губернаторов

Законодатели обсудят с Путиным отказ от прямых выборов губернаторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три собственных источника.

По информации издания на заседании Совета законодателей 27 апреля президент России Владимир Путин может высказать отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов. Выборы глав регионов могут отменить временно или перенести в заксобрания.

«На сегодня высока вероятность, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания, сказали все собеседники РБК. Один из них уточняет, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неясно. Еще один собеседник подтверждает: „Прямые выборы губернаторов [скорее всего] отменят“. На вопрос, идет ли речь только о кампаниях этого года или о возвращении к практике „непрямых“ выборов в целом, он не ответил», — сообщает издание.

Также на заседании совета могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще.