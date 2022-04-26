В Вологодскую область вернется «Фестивальное лето» после двухлетнего перерыва

26.04.2022 [Культура]

Правительство Вологодской области заявило о возобновлении проекта «Фестивальное лето». В этом году он состоится в очном формате на свежем воздухе и в концертных залах, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

«Принято решение впервые за последние два года пандемии и ограничений приступить к проведению культурных мероприятий в рамках проекта „Фестивальное лето“ в традиционном формате — на свежем воздухе и киноконцертных залах», — сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По информации заместителя губернатора Ларисы Каманиной ежегодно мероприятия «Фестивального лета» посещали более 30 тыс. зрителей. В этом году пройдет семь крупных фестивалей и творческих проектов. Это международный театральный фестиваль «Голоса истории» и международный фестиваль кружева Vita Lace в июле, Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня — душа России». Старт «Фестивальному лету» даст XIII открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи» памяти святителя Игнатия Брянчанинова, он пройдет с 13 по 25 мая. Продолжится проект губернатора «Культурный экспресс», который в этом году посвящен 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова. С июня по август запланировано около 30 мероприятий во всех районах области. Завершится «Фестивальное лето» в августе фестивалем «Музыкальная экспедиция». 

Тэги: фестивальное лето

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