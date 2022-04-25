Житель Тарногского района отправится в колонию за кражу денег с найденной на улице банковской карты

В Тарногском районе суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с банковской карты, а также краже денег из одежды собутыльника.

Установлено, что инцидент с картой произошёл 19 ноября 2021 года: подсудимый нашёл «пластик» на улице и оплатил им покупки на 2343 рубля 50 копеек. Он пояснил, что покупал алкоголь и продукты, пока не кончились деньги.

Во втором случае обвиняемый украл 4000 рублей из куртки мужчины, в компании с которым выпивал.

«Потерпевший У. показал, что 12 декабря выпивал в гостях у знакомого, подсудимый тоже там был. После обеда уснул в куртке на диване. Вечером денег в кармане не нашел, поэтому обратился в полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе следствия подсудимый пояснил, что потерпевший У. сам спровоцировал его на кражу, показав деньги.

«Свидетель показала, что участвовала понятой при изъятии у подсудимого денежных средств. 4 купюры по 1000 рублей были у него в носках, надетых на ногах», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

С учётом рецидива преступлений осуждённому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.