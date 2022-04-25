Житель Череповца разбил витрину овощного ларька и угрожал продавцу ножом

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 63-летнего местного жителя, который разбил витрину овощного ларька на улице Ломоносова и угрожал продавцу ножом.

Правоохранителей вызвали очевидцы. Мужчина пытался скрыться, но ему не удалось.

«Как выяснили стражи правопорядка, он пришел к своей знакомой, которая работает продавцом в ларьке. Между ними возникла ссора, после чего череповчанин взял стоявший на улице ящик, разбил стекло витрины, а затем стал угрожать расправой и применением ножа женщине-продавцу», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.