Житель Череповца разбил витрину овощного ларька и угрожал продавцу ножом

25.04.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 63-летнего местного жителя, который разбил витрину овощного ларька на улице Ломоносова и угрожал продавцу ножом.

Правоохранителей вызвали очевидцы. Мужчина пытался скрыться, но ему не удалось.

«Как выяснили стражи правопорядка, он пришел к своей знакомой, которая работает продавцом в ларьке. Между ними возникла ссора, после чего череповчанин взял стоявший на улице ящик, разбил стекло витрины, а затем стал угрожать расправой и применением ножа женщине-продавцу», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским. Сумма ущерба подсчитывается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: угрозы, нож, ларьки, разбил стекло
фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

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