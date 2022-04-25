В Госдуме разработали законопроект, по которому достаточно быть под иностранным влиянием, чтобы стать иноагентом

25.04.2022 [Общество]

Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесен в Госдуму.

В законопроекте обобщены нормы российского законодательства об иноагентах. Уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.

Новый законопроект должны внести в Госдуму 25 или 26 апреля. РБК и «Известия» ознакомились с текстом и выяснили, что согласно новым поправкам «Иноагентом» смогут объявить тех, кто находится под «иностранным влиянием», для включения в реестр уже не нужно будет иностранного финансирования, родственники «иноагентов» также могут стать «иноагентами», в «иноагенты» смогут записать коммерческую компанию.

Из положительного: иноагенты смогут не использовать маркировку о своем статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента.

 

 

Тэги: иноагенты

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей
Мать солдата из Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»
В Подмосковье случился пожар в доме, который предположительно принадлежит сыну сенатора от Вологодской области
От 5 млн до 8 млн рублей в год: депутаты Госдумы от Вологодской области отчитались о своих доходах
Жители Вологды, возмущенные ростом платы за детский сад и уменьшением порций еды в садах, подготовили обращение в органы власти
В Вологде задержали автомобиль «Geely» с госномерами СССР
В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок

Похожие новости

Минюст России признал Венедиктова, Невзорова и Кара-Мурзу иноагентами

Вместе с ними в список иноагентов вошли еще 7 человек

972
0

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова

Об этом сообщается на сайте ведомства 

2404
0

Рэпер Face признан иноагентом

8 апреля Минюст России дополнило список СМИ-иноагентов

1670
0

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов Евгения Понасенкова и еще 7 человек

Среди них журналисты Дождя и the Bell

1656
0

Верховный суд решил ликвидировать международный «Мемориал»*

В суде пояснили, что организация систематически не указывает статус иноагента

1691
0

СПЧ и Союз журналистов предлагают смягчить закон об иноагентах

Поправки к закону переданы в Госдуму

1202
0

Генпрокуратура потребовала ликвидации «Международного мемориала»

Структуры «Мемориала» неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента

1352
0

Медиасообщество России выступило с пакетом поправок в закон об иноагентах

NewsVo публикует открытое письмо президенту России и министру юстиции

1112
0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: закон о СМИ-иноагентах «должен быть и будет»

Так в Кремле прокомментировали обращение журналистов, которые потребовали от властей отменить этот закон

1098
0

Сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты открытки» заблокированы Роскомнадзором. Они объявили о закрытии

Эти сайты связаны с Михаилом Ходорковским. Ранее в список иноагентов включили несколько журналистов «Открытых медиа», включая главреда издания 

1878
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Тарногского района отправится в колонию за кражу денег с найденной на улице банковской карты
Представители общественного совета, родители и журналисты посетили Центр социального питания в Вологде
Виктор Шендерович*: «Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, даже не потрудившись изменить имена»
Житель Череповца разбил витрину овощного ларька и угрожал продавцу ножом
В Госдуме разработали законопроект, по которому достаточно быть под иностранным влиянием, чтобы стать иноагентом
В Череповце неизвестные сняли таблички со старых памятников на кладбище в Заречье
В Череповце суд объявил пенсионерке устное замечание за кражу масла и шоколадных конфет
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1555
0
25.04.2022 [БлогоVO]

День памяти жертв геноцида армян

161
0
25.04.2022 [Обзор Прессы]

Легендарному череповецкому тренеру олимпийского чемпиона Вадима Шипачёва Вячеславу Дубровину исполняется 75 лет

181
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика