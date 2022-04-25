В Госдуме разработали законопроект, по которому достаточно быть под иностранным влиянием, чтобы стать иноагентом

Разработанный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесен в Госдуму.

В законопроекте обобщены нормы российского законодательства об иноагентах. Уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.

Новый законопроект должны внести в Госдуму 25 или 26 апреля. РБК и «Известия» ознакомились с текстом и выяснили, что согласно новым поправкам «Иноагентом» смогут объявить тех, кто находится под «иностранным влиянием», для включения в реестр уже не нужно будет иностранного финансирования, родственники «иноагентов» также могут стать «иноагентами», в «иноагенты» смогут записать коммерческую компанию.

Из положительного: иноагенты смогут не использовать маркировку о своем статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента.