В Череповце суд объявил пенсионерке устное замечание за кражу масла и шоколадных конфет

В Череповце суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение) в отношении 60-летней местной жительницы.

По материалам дела, 14 января 2022 года женщина украла из супермаркета пачку масла и шоколадные конфеты. Сумма ущерба составила 82 рубля 53 копейки.

«Череповчанка вину признала. Суду пояснила, что ей не хватает пенсии, поэтому она взяла в магазине конфеты и масло, которое хотела положить в кашу кошкам», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ввиду малозначительности правонарушения, суд освободил женщину от административной ответственности, объявил устное замечание и прекратил производство по делу. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.