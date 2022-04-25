В Череповце суд объявил пенсионерке устное замечание за кражу масла и шоколадных конфет

25.04.2022 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение) в отношении 60-летней местной жительницы.

По материалам дела, 14 января 2022 года женщина украла из супермаркета пачку масла и шоколадные конфеты. Сумма ущерба составила 82 рубля 53 копейки.

«Череповчанка вину признала. Суду пояснила, что ей не хватает пенсии, поэтому она взяла в магазине конфеты и масло, которое хотела положить в кашу кошкам», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ввиду малозначительности правонарушения, суд освободил женщину от административной ответственности, объявил устное замечание и прекратил производство по делу. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: пенсионерка, мелкое хищение, суд

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