«ВКонтакте» заблокировала страницу вологодского оппозиционного движения «Вместе»

25.04.2022 [Политика]

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала страничку движения «Вместе». Это вологодский оппозиционный паблик. Сейчас при попытке открыть его с территории России появляется следующее сообщение: «Этот материал заблокирован на территории РФ согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.02.2022 № 31.27.2020/Ид2145-22».

«Итак, друзья, соратники и сторонники. Нашу группу в ВК все-таки заблокировали. Нельзя сказать, что это было неожиданно. Мы и так продержались два месяца *** [специальной военной операции — ред.]. То, что работало 12 лет, и даже наши самые громкие антикоррупционные расследования не вызывали вопросов, почти остановилось», — говорится в заявлении движения «Вместе».

С начала специальной военной операции в Украине «ВКонтакте» заблокировала странички ряда СМИ и правозащитных проектов, а также отдельных пользователей, которые рассказывали о ходе спецоперации, а также публиковали материалы с ее критикой. Месяц назад под блокировку попала личная страничка основателя движения «Вместе» Евгения Доможирова.

Тэги: блокировки, соцсети

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