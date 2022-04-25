В Вологде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

25.04.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 22-летнего местного жителя подозреваемого в сбыте наркотиков.

Молодой человек делал тайники-закладки вдоль железной дороги на перегоне «ст. Вологда-1 — Пост 499 км».

«При проверке сведений, имеющихся в телефоне злоумышленника, установлено, что фигурант с целью сбыта неограниченному кругу лиц разместил восемнадцать „закладок“ на железнодорожном полотне и в городской черте», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

У задержанного изъяли колбу для курения и пакет, в котором оказался синтетический наркотик. Общий вес изъятой «синтетики» составил больше 21 грамма. Дома у вологжанина полицейские также нашли наркотики и оборудование для их фасовки.

По факту незаконного сбыта запрещённых веществ в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос о его аресте.

Тэги: наркотики, задержание, уголовное дело
фото и видео пресс-службы Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте

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