В Вологодском районе пенсионер на велосипеде попал под машину

В Вологодском районе 76-летнего велосипедиста сбила машина.

Авария произошла на 89 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск Р21 «Кола» 24 апреля в 16:40. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740 не справился с управлением при выполнении обгона и наехал на пострадавшего, который, нарушая ПДД, двигался по левой стороне проезжей части.

В результате ДТП пенсионера госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает районный отдел ГИБДД.