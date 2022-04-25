Вкладывать деньги в недвижимость в Вологодской области оказалось невыгодно

25.04.2022 [Общество]

Вкладывать свои деньги в недвижимость в Вологодской области оказалось невыгодно. Об этом пишут специалисты РИА «Новости», они проанализировали открытые данные и составили рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость.

При ранжировании учитывалась среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за трехлетний период, а также показатель, отражающий доходность инвестирования за три года без учета сдачи недвижимости в аренду.

За последние три года самый высокий доход от недвижимости получили жители Республики Бурятия и Магаданской области. Здесь недвижимость, с учетом сдачи в аренду могла принести порядка 18% в год. Чуть меньше получилось в Амурской области.

Вологодская область стала самым «невыгодным» регионом для покупки недвижимости в надежде заработать на ней. Она заняла 70-е место в рейтинге. Средняя доходность за три года в нашем регионе составила 5,3%, а без учета аренды вообще ушла в минус -1,1%.

В среднем по стране доход от вложений в недвижимость превысил ежегодную инфляцию на 11%.

Тэги: недвижимость

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