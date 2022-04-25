Химический эксперимент проведут выпускники 9-х классов в ходе ОГЭ по химии в этом году

Химический эксперимент будут проводить выпускники 9-х классов в ходе сдачи Обязательного государственного экзамена по химии.

– Аудитория проведения ОГЭ по химии в пункте проведения экзамена определяется двумя смежными кабинетами: кабинет выполнения письменной части, кабинет выполнения практической части (кабинет химии), – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области. – Для выполнения химического эксперимента предусмотрен переход из кабинета выполнения письменной части в кабинет выполнения практической части: не ранее чем через 30 минут после начала экзамена и после выполнения задания 23.

Для проведения химического эксперимента в кабинете выполнения практической части каждому участнику экзамена выдадут индивидуальный комплект, который будет состоять из определенного набора оборудования и реактивов.

Результат проведения практической работы будут оценивать два эксперта.

Продолжительность экзамена – 3 часа (180 минут).

1 149 учеников подали заявления на участие в ОГЭ по химии в Вологодской области в этом году.

