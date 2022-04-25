«Чистые игры» в Вологде стали самыми масштабными в стране

25.04.2022 [Общество]

В прошедшие выходные в Вологде прошли самые масштабные среди других городов страны «Чистые игры».

Общегородской субботник, давший старт двухмесячной акции по благоустройству.  Частью его являются и «Чистые игры», развернувшиеся на 11 площадках в разных районах города.

Пресс-служба администрации города Вологды сообщила, что участниками экоквеста только в Вологде стала 391 команда, а это около 1500 человек.

В Вологде экоквест проходил на набережных рек Содема и Вологда, в парках Ветеранов, Мира и Евковка, на Затоновском берегу и ряде других площадок. На некоторые точки зарегистрировались по 50 команд от предприятий, организаций, учебных заведений, волонтерского движения. 

«Чистые игры» проходят в соревновательной форме. В ходе уборки командам присваиваются баллы за различные виды собранного мусора: пластик, стекло, металл, покрышки. В «Чистых играх» сделан упор на раздельный сбор мусора. Дополнительные баллы начисляются за интересную находку и лучший фотокадр. Экоквест в Вологде организаторы этой всероссийской акции назвали самым масштабным в стране по числу участников.

«Уже не первый год организаторы „Чистых игр“ в Вологде входят в число лучших в России. И на этот раз наш экоквест признан самым масштабным в стране. Спасибо всем и каждому, кто присоединился к общему делу! Субботники проходили не только в рамках „Чистых игр“, но и на других территориях: на берегу реки Золотуха, в парке 50-летия Октября, Введенском кладбище, во дворах и так далее. В общей сложности к уборке сегодня присоединились 3, 5 тысячи вологжан: представители предприятий и организаций, ТОСов, управляющих компаний, учебных заведений. Хочу подчеркнуть, что субботники не ограничиваются одним днем. Часть из них прошла на минувшей неделе, а многие компании заявились на другие периоды двухмесячника по благоустройству. Работа продолжается», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

23 апреля в ходе «Чистых игр» было собрано 2159 мешков мусора, а это более 18 тонн.

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