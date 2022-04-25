Один человек погиб и шестеро получили травмы в Сокольском районе Вологодской области

25.04.2022 [Происшествия]

Один человек погиб и шестеро получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло в 00:15 25 апреля на 13 километре автодороги Сокол-Харовск-Вожега.

– По предварительной информации водитель, управляя автомашиной Лада Приора, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб мужчина и еще 6 человек получили травмы: 26-летняя девушка и пятеро мужчин – 54 лет, 42 лет, 25 лет и двое двадцатилетних, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Полицейские устанавливают личность погибшего, а также другие обстоятельства происшествия.
 

Тэги: ДТП, погиб

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