В России разрабатывают проект по производству каменной туалетной бумаги

В России разрабатывают проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги. Об этом сообщил экономист Алексей Елсуков РИА Новости.

Данная бумага производится из известняка и нетоксичного полимера. В России запасы известняка считаются неисчерпаемыми. При грамотном подходе можно производить таким образом не только плотную упаковочную бумагу, но также бумагу для книг, офисную бумагу и даже туалетную. Эта бумага не нуждается в отбеливании.

«Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — говорит эксперт.

В мире уже есть опыт по производству такой бумаги. Оно налажено в Японии.

Проект представят в треке Национальной технологической инициативы форума «Сильные идеи для нового времени».