Жители Сокола жалуются на то, что по вечерам они задыхаются от неприятного запаха

Жители Сокола уже несколько дней жалуются на то, что в городе по вечерам очень трудно дышать. На улице стоит неприятный запах. Они обратились к областным властям в социальных сетях, так как местные власти бездействуют.

«Уважаемые Власти области! Вот уже несколько дней как с 9 вечера и до утра у нас жутко пахнет на улице! СОКОЛ ЗАДЫХАЕТСЯ!!! К администрации города обращаться бесполезно, они заняты — диктуют своим журналистам текст о том, как всё здорово в Соколе, кстати, на самом деле всё плохо — грязища, прорывы постоянные, очень много ветхого жилья, руководители ведут себя безответственно, администрация утопает в лицемерии…вообщем, здорово. Уважаемые Власти области, нам нечем дышать!!! Почему в Череповце чистят воздух от загрязнений, а у нас нет? Соколу необходим чистый воздух!», — говорится в сообщении.

Обратившееся попросили всех, кто поддерживает обращение поставить лайк под публикацией. Поддерживающих набралось 1423 человека.

На жалобу жителей ответил департамент природных ресурсов Вологодской области.

«Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Соколе являются промышленные предприятия города: ООО „Сухонский КБК“, АО „С-ДОК“, АО „Сокольский ЦБК“, объекты негативного воздействия на окружающую среду которых подлежат федеральному государственному экологическому надзору», — пояснили там и посоветовали жителям обратиться по фактам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Северное межрегиональное Управление Росприроднадзора по Вологодской области.

Однако, воздух от этого чище не стал. 24 апреля появилось новое обращение сокольчан.

«Уважаемые Власти области! Время 20.00. Прямо сейчас происходит нарушение статьи 42 Конституции РФ — из окна жутко пахнет, воздуха почти нет! Выбросы очень сильные! Воздух не соответствует нормативам качества окружающей среды, по нашему мнению! МЫ ПРОСИМ ВАС ПОМОЧЬ НАМ В РЕШЕНИИ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ! Как жить сокольчанам? Чем дышать сокольчанам?», — написали жители.

Они задаются вопросом о том, есть ли смысл вкладывать деньги в Сокол, если в нём нет воздуха.