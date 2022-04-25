Сборная Вологодской области завоевала 6 медалей на Чемпионате по плаванию, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

25.04.2022 [Спорт]

Сборная Вологодской области завоевала 6 медалей на Чемпионате России по плаванию, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования проходят в Уфе с 18 по 26 апреля. Александр Беляев стал обладателем полного комплекта медалей. Он одержал две победы на дистанциях 50 метров баттерфляем и 50 метров — спина. Дважды был второй на дистанциях 50 метров вольный стиль, 150 метров комплексное плавание и занял 3 место на дистанции 200 метров вольный стиль.

Беляев Дмитрий завоевал 3 место — 50 метров на спине и 5 место — 50 метров вольный стиль.

Тэги: чемпионат России

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