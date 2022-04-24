Вологжанка Валерия Завьялова стала бронзовым призером I этапа Кубка России по полиатлону, в спортивной дисциплине 5-борье с бегом.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 21 по 24 апреля. Валерия Завьялова, представительница СШОР «Витязь», по сумме пяти дисциплин: стрельба, плавание на 100 метров, метание спортивного снаряда, бег на 100 и 2000 метров сумме набрала 368 очков и завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Анна Разуваева, на втором месте Людмила Егорова, обе представительницы Санкт-Петербурга,
Вологжанка Валерия Завьялова стала бронзовым призером I этапа Кубка России по полиатлону
Вологжанка Валерия Завьялова стала бронзовым призером I этапа Кубка России по полиатлону, в спортивной дисциплине 5-борье с бегом.
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