Женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Устюженском районе

В Устюженском районе следователи проводят проверку по факту гибели местной жительницы при пожаре в деревянном доме.

По данным пресс-службы регионального УМЧС, сообщение о пожаре в частном доме на улице Пригородной в посёлке Юбилейный поступило 24 апреля в 3:50.

Следователи установили, что в доме также находились 37-летний муж женщины и их 17-летний сын. После задымления мужчины выбежали на улицу. Перед этим они пытались спасти пострадавшую.

«В ходе ликвидации пожара прибывшими спасательными подразделениями тело погибшей женщины было обнаружено внутри дома», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для установления очага и причины пожара назначены соответствующие экспертизы.