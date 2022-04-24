Женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Устюженском районе

24.04.2022 [Происшествия]

В Устюженском районе следователи проводят проверку по факту гибели местной жительницы при пожаре в деревянном доме.

По данным пресс-службы регионального УМЧС, сообщение о пожаре в частном доме на улице Пригородной в посёлке Юбилейный поступило 24 апреля в 3:50.

Следователи установили, что в доме также находились 37-летний муж женщины и их 17-летний сын. После задымления мужчины выбежали на улицу. Перед этим они пытались спасти пострадавшую.

«В ходе ликвидации пожара прибывшими спасательными подразделениями тело погибшей женщины было обнаружено внутри дома», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для установления очага и причины пожара назначены соответствующие экспертизы.

Тэги: пожар, гибель человека, следователи, проверка
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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