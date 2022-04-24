В Вологде росгвардейцы задержали двоих подозреваемых в магазинных кражах

24.04.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в магазинных кражах.

Один из них — 51-летний местный житель — не заплатив, вынес из супермаркета на проспекте Победы различные продукты питания. Выяснилось, что мужчина находился в розыске за мелкое хищение.

Второй задержанный — 31-летний житель Тотемского района — украл сладости и другие продукты из магазина на Окружном шоссе. Он пронёс похищенное мимо кассы в рукаве куртки. Мужчина также находился в розыске с декабря 2021 года за совершение различных правонарушений.

Обоих мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: магазины, кражи, задержание, Росгвардия

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