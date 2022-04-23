Минюст России признал Венедиктова, Невзорова и Кара-Мурзу иноагентами

23.04.2022 [Общество]

Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, экс-главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова. Публициста Владимира Кара-Мурзу признали физическим лицом, выполняющих функции иноагента.

Помимо них в реестр вошли социолог Виктор Вахштайн, журналист Сергей Пархоменко,ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, историк Владимир Воронов. В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Минюст внес общественного деятеля Леонида Волкова.

 

Тэги: иноагенты

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