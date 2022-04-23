В Минобороне заявили об одном погибшем члене экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропали без вести

23.04.2022 [Происшествия]

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России. 

«Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении.

О пожаре на крейсере «Москва» в Черном море стало известно в ночь на 14 апреля. Пожар был локализован, но крейсер получил серьезные повреждения, а экипаж «Москвы» был эвакуирован. В результате полученных повреждений корпуса и в «условиях штормового волнения моря» крейсер затонул во время буксировки, такова официальная версия Минобороны.

Тэги: военная спецоперация

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