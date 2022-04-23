В микрорайоне Осаново в Вологде на 4 дня отключат воду

В Осаново на 4 дня отключат воду. Ограничение водоснабжения начнется в начале следующей недели.

Отключение воды связано проведением Вологдагорводоканалом работ по переключению сетей водоснабжения по улице Осаново к централизованной системе водоснабжения от очистных сооружений водопровода.

Сами работы будут проводиться с 09:00 минут 25 апреля (понедельник) до 18:00 минут 29 апреля (пятница).

Ежедневно с 25 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года будет обеспечен подвоз питьевой воды для населения по адресу: город Вологда, улица Осаново, д. 14а с 10:00 до 13:00 и во второй половине дня с 17:00 до 20:00.