Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России. Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

«Минстрой России утвердил федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. Из 400 заявок в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2021 году, вошли 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований 60 субъектов. Среди них, уже по традиции, проект из Вологды — Рождественский парк!», — написал мэр у себя на странице в ВК.

Разработали проект жители микрорайонах Охмыльцево, они же и контролировали работу подрядчика. В прошлом году в списке лучших был отмечен проект бульвара Пирогова.