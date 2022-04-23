Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России

23.04.2022 [Общество]

Рождественский парк в Вологде вошел в число лучших проектов благоустройства в России. Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

«Минстрой России утвердил федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. Из 400 заявок в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2021 году, вошли 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований 60 субъектов. Среди них, уже по традиции, проект из Вологды — Рождественский парк!», — написал мэр у себя на странице в ВК.

Разработали проект жители микрорайонах Охмыльцево, они же и контролировали работу подрядчика. В прошлом году в списке лучших был отмечен проект бульвара Пирогова.

Тэги: благоустройство

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