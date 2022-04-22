Исследование: ветеринарные клиники в России стали испытывать недостаток в вакцинах и препаратах

22.04.2022 [Общество]

Более 93% представителей ветеринарных клиник со всей России сообщили о дефиците препаратов за последний месяц. Об этом говорится в исследовании ветеринарного подразделения «Инвитро» Vet Union, пишет РИА Новости.

Так, ветклиники сообщили в том числе о нехватке вакцин и препаратов для проведения общей анестезии (более 80% опрошенных), антибиотиков (более 50% клиник), противопаразитарных препаратов (более 20% респондентов) и нестероидных противовоспалительных средств (также более 20%).

Дефицит наблюдается в течение последнего месяца. В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек.

Тэги: домашние животные, ветеринары

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