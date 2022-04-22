«Ведомости»: зарубежные фильмы и музыку решили сохранить в РФ через принудительную лицензию

Российские власти разрабатывают законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом обсуждения инициативы.

Подобный механизм сейчас действует только для патентов (статья 1362 ГК). Теперь его хотят распространить и на другие объекты интеллектуальной собственности. Согласно инициативе, обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет сам российский лицензиат в случае, если партнер из «недружественных стран» в одностороннем порядке отказался от лицензионного договора.

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску зарубежного правообладателя в случае, если обстоятельства, в результате которых она была предоставлена, перестанут существовать, уточнил собеседник «Ведомостей».

О приостановке деятельности в России уже объявили Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они перестали выпускать музыкальные и киноновинки для распространения в российском регионе. Выпущенный ранее контент пока доступен.