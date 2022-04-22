Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории РФ сайт популярной видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2, разрабатываемой украинской студией GSC Game World. Об ограничении доступа к ресурсу сообщается в базе данных регулятора.

Решение о блокировке было принято еще 18 апреля. Сайт был внесен в реестр блокировок на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Статья регламентирует порядок ограничения доступа к ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, и недостоверную общественно значимую информацию.