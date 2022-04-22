В марте деловая активность бизнеса снизилась до пандемийных показателей

Согласно Индексу RSBI, который в марте 2022 года составил 47,7 пункта, малый и средний бизнес отреагировал на ухудшение экономической ситуации снижением деловой активности, приблизившись к показателям конца 2020 года.

Компоненты кадров, инвестиций и кредитов значительно сократились, но остались в зоне роста, при этом существенно снизилась компонента продаж, которая уже больше года остается в зоне спада.

Изменение индекса по компонентам, в пунктах.

«В марте снижение продемонстрировали все компоненты индекса RSBI, однако в зоне спада находились только продажи, опустившись на значительные 11,5 пунктов. Такие результаты опроса бизнеса говорят о том, что санкционное давление прошлого месяца еще не в полной мере отразилось на деятельности предпринимателей: у большинства из них уже есть как действующие кредиты, выданные по льготным ставкам, так и запущенные ранее инвестиционные проекты. Тем не менее на фоне негативных экономических тенденций в апреле можно ожидать дальнейшего снижения деловой активности», — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента продаж опустилась к минимумам, зафиксированным в конце 2020 года.

Только 11% опрошенных предпринимателей заявили о росте выручки, что на 5% меньше, чем в прошлом месяце, тогда как 49% отметили ее падение, и это на 6% больше, чем в феврале.

В ближайшие три месяца роста выручки ожидают 20% МСБ, и это на 10% меньше, чем месяцем ранее, а сокращения выручки ждут уже 47% против 23% в феврале.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Компонента кадры снизилась к уровням начала прошлого года, но осталась выше нейтральной зоны.

Набирали новых сотрудников 8% респондентов, что на 3% меньше, чем в феврале, а сокращали персонал 10% опрошенных, что на 8% меньше, чем месяцем ранее.

В ближайшие три месяца нанимать персонал планируют 15% МСБ против 25% в феврале. Сокращать сотрудников в ближайшее время будет 9% респондентов, что больше на 2% по сравнению с планами прошлого месяца.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Компонента инвестиции немного снизилась, но осталась на высоком уровне.

Количество предпринимателей, инвестировавших в бизнес, снизилось на 3% до 19%, а число тех, кто сокращал вложения в бизнес практически не изменилось по сравнению с прошлым месяцем и составило 9%.

Число респондентов, заявивших о планах по наращиванию инвестиций, снизилось на 11% по сравнению с февралем и достигло 19%. Доля бизнесменов, которые в ближайшие три месяца будут сокращать инвестиции, составила 9% — и это рост на 4% по сравнению с прошлым месяцем.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Компонента кредиты сохранилась в зоне роста за счет ранее выданных кредитов.

Доля МСБ, получивших отказ в отчетном периоде, выросла на 2% по сравнению с февралем и достигла 11%, а тех, кто смог получить кредит, — снизилась до 9%. В итоге, среди тех, кто обращался за кредитом в последние месяцы, большая часть получила отказ.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы бизнеса всех размеров показали снижение в марте, однако показатели малого и среднего удержались выше 50 пунктов. В марте малый и средний бизнес не отметил значительных шоков от санкций — найм сотрудников все еще превышал сокращения, кредиты сохранились на высоком уровне, инвестиционная активность практически не снизилась. Наиболее резко отреагировал на санкции микробизнес, который имеет наименьшую финансовую устойчивость в подобных условиях.

Индекс RSBI по видам деятельности

Индексы всех сфер деятельности снизились более чем на 5 пунктов. Индекс в торговле опустился ниже 50 пунктов впервые с января прошлого года. Ожидается, что в апреле снижение продолжится.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1866 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.