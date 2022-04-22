В Вологде у ЖК «Зеленый город» на большой площади горит трава

22.04.2022 [Происшествия]

В Вологде рядом с ЖК «Зеленый город» горит трава. Владельцев авто просят убрать машины. Работают пожарные.

 

Тэги: пожар, пал травы
Видео Светлана Бесчетникова

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину
Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова
Неизвестные пытались спалить жителя Верховажского района в своем доме
В центре Вологды люди задыхаются от дыма

Похожие новости

В Твери горит здание центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны

Огнем охвачено три этажа из четырех

833
0

Четыре пала сухой травы ликвидировали в Вологодской области за сутки

Самое большое возгорание — общей площадью 1500 квадратных метров — произошло в Вологде

405
0

В Череповце из-за пожара на подземной парковке в торговом центре эвакуировали 170 человек

Загорелся автомобиль «Хендай Соната»

799
0

В Вологде на улице Возрождения загорелся строительный кран

О пожаре сообщают очевидцы

1063
0

Пациентов отделения психбольницы под Вологдой эвакуировали из-за загоревшейся занавески

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 13:10

1140
0

В Череповце за сутки выгорело 39 гектаров сухой травы

Ближайший дом находился в 100 метрах от пала

570
0

В Вологодской области начались палы сухой травы

Только за минувшие сутки огнеборцы выезжали на четыре сообщения о подобных пожарах

657
0

12 человек были эвакуированы в результате пожара в многоквартирном доме в Череповце

Происшествие случилось накануне в пятиэтажном доме на улице Юбилейной

540
0

Жительница Тотьмы получила ожог ноги при использовании бытовой химии

В результате неосторожного обращения с огнем в доме на улице Дачной Тотьмы женщина получила ожог первой степени

1225
0

Неизвестные пытались спалить жителя Верховажского района в своем доме

Происшествие случилось накануне в селе Чушевицы

1895
0

В Череповце в результате неосторожного приготовления пищи выгорела кухня в квартире

Происшествие случилось накануне в пятиэтажном доме на улице Наседкина

755
0

Рейсовый автобус загорелся на ходу в Череповце

По информации МЧС, возгорание началось, когда автобус двигался на стоянку

1201
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде у ЖК «Зеленый город» на большой площади горит трава
Мать уроженца Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все-равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»
Вологодская область оказалась в лидерах по открытости бюджета
Жители Вологодской области на фоне кризиса закупились недвижимостью
Курс доллара может завершить неделю снижением
Министр экономразвития Максим Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля
Персональная выставка художника Николая Мишусты открылась в Вологде
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1354
0
22.04.2022 [БлогоVO]

24 (16) апреля 1802 года Череповец повторно стал городом

30
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

919
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика