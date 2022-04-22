В Вологде у ЖК «Зеленый город» на большой площади горит трава

В Вологде рядом с ЖК «Зеленый город» горит трава. Владельцев авто просят убрать машины. Работают пожарные.
В Вологде рядом с ЖК «Зеленый город» горит трава. Владельцев авто просят убрать машины. Работают пожарные.
Огнем охвачено три этажа из четырех
Самое большое возгорание — общей площадью 1500 квадратных метров — произошло в Вологде
Загорелся автомобиль «Хендай Соната»
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 13:10
Ближайший дом находился в 100 метрах от пала
Только за минувшие сутки огнеборцы выезжали на четыре сообщения о подобных пожарах
Происшествие случилось накануне в пятиэтажном доме на улице Юбилейной
В результате неосторожного обращения с огнем в доме на улице Дачной Тотьмы женщина получила ожог первой степени
Происшествие случилось накануне в селе Чушевицы
Происшествие случилось накануне в пятиэтажном доме на улице Наседкина
По информации МЧС, возгорание началось, когда автобус двигался на стоянку