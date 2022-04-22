Вологодская область оказалась в лидерах по открытости бюджета

Вологодская область вошла в ТОП-10 рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год.

Рейтинг составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России. Также в тройке лидеров Ненецкий автономный округ и Республика Коми.

Механизмы, направленные на обеспечение открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в процессы бюджетного планирования и контроля, которые реализованы в регионе, входят в состав библиотек лучшей практики и являются примером для других субъектов страны.

Требования к открытости бюджетных данных каждый год повышаются. В 2021 году работа регионов оценивалась по 76 показателям в рамках 10 разделов, характеризующих организацию бюджетного процесса в регионе. В 2020 году количество показателей составляло 66, а в 2019 — 68.