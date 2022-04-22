Жители Вологодской области на фоне кризиса закупились недвижимостью

Управление Росреестра по Вологодской области отметило рост количества учетно-регистрационных действий на недвижимость в Вологодской области в марте 2022 года.

Так в прошлом месяце было осуществлено 27 651 регистрационное действие на объекты недвижимого имущества, что на 28% больше показателя в феврале (21 610).

Также в марте проведено 6799 действий по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, что в два раза больше чем в феврале (3429). На регистрацию договоров долевого участия за март 2022 года поступило 505 заявлений, что больше на 41% чем за предыдущий месяц.