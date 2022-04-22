Курс доллара может завершить неделю снижением. Рассказал Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.

Курс доллара в четверг продолжил свой нисходящий тренд, завершив торговый день у отметки 74,7 руб.

Росту национальной валюты способствовали экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам 25-28 апреля, при этом навес долларового предложения на валютном рынке сохраняется. На фоне этого торговая активность на валютном рынке МосБиржи растет второй день подряд, увеличившись на 16% относительно средненедельных значений. Полагаем, что такая тенденция может сохраниться и по итогам пятничных торгов. Стоит также отметить, что для сдерживания сильного укрепления рубля ЦБ разрешил всем экспортерам реализовывать 80% валютной выручки в течение 60 дней, а не 3-х, как было ранее.

Тем не менее, глобальные валютные рынки преимущественно следовали за risk-off на финансовых рынках, а также инфляционными ожиданиями. Так, глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что продолжит активно бороться с инфляцией, чтобы не допустить рецессии экономики США. При этом, валюты ЕМ демонстрировали разнонаправленную динамику. Из лидеров падения выделим китайский юань, давление на который оказало решение ЦБ КНР понизить курс юаня к доллару до минимума за полгода.

По нашим оценкам, сегодня потенциал снижения курса доллара сохраняется в целевом диапазоне 70-73 руб. Поддержку рублю будут оказывать как технические факторы, так и навес предложения долларов на валютном рынке ввиду ограниченности импорта в РФ.

Нефть Brent сегодня может откатиться к нижней границе зоны 105-110 долл./барр., в которой котировки находятся со вторника.

Так считает Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.

Фьючерс на Brent по итогам четверга подорожал, но остался в диапазоне 105-110 долл./барр. Участники рынка предпочли частично отыграть потери начала недели, продолжая осмысливать недельные данные по снижению запасов энергоносителей в США (сырая нефть: -8,02 млн барр.; дистилляты -2,66 млн барр.; бензины: -0,76 млн барр.) и учитывать риск затяжного спада добычи в Ливии. Впрочем, отскок котировок по-прежнему сдерживался активно растущими долларовыми ставками и опасениями торможения мировой экономики, усилившимися после понижения прогнозов МФВ.

В пятницу утром цены на Brent вновь находятся под давлением, теряя более 1,3%. Высокие ставки, перспектива замедления мировой экономики, в том числе и из-за вспышки Covid-19 и карантинных ограничений в КНР, в отсутствие сильных отраслевых идей обуславливают слабость рынка нефти и в конце недели. Полагаем, что Brent сегодня может опуститься к отметке 105 долл./барр.

Утренний комментарий по фондовым рынкам дает Владимир Соловьев, главный аналитик ПСБ.

В четверг настроения на мировых рынках резко ухудшились. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: -1,2%; MSCI EM: -0,8%) одновременно снижались после заявлений председателя ФРС США Дж. Пауэлла об ужесточении денежно-кредитной политики США. Так, представитель Федрезерва заявил, что на предстоящем заседании регулятора (3-4 мая), основным вариантом рассматривается повышение ключевой ставки на 0,5 б.п., при этом, по мнению главы, целесообразно было бы двигаться быстрее для достижения нейтральной ставки (2,5%) с целью снижения инфляции и недопущения рецессии в экономике США. Не оказали поддержку рынку и неплохие финансовые результаты отчитывающихся компаний. Так, крупнейший телеком холдинг AT&A сократил чистую прибыль на 36%, но результаты оказались лучше ожиданий рынка, что привело к укреплению курса акций на 4,1%. В ходе торгов доходность 10-летних государственных облигаций вновь перешла к росту, касаясь 2,95%. Индекс широкого рынка S&P500 (-1,5%) снижался, все сектора находились под давлением, при этом аутсайдерами стали акции энергетических компаний. В то же время индекс hi-tech компаний NASDAQ Composite потерял 2,1%, усилив падение среды.

В пятницу утром ситуация на мировых рынках оценивается нами как негативная. Ключевые азиатские индексы снижаются, отыгрывая вчерашнее негативное закрытие на западных рынках. Фьючерсы на американские индексы под давлением. Цены на нефть Brent торгуются в «красной» зоне, торгуясь вблизи 107 долл./барр.

Сезон корпоративной отчетности продолжается, и сегодня свой результаты до открытия рынка представят Schlumberger, Newmont Mining и American Express. Глобальные инвесторы будут обращать внимание на предварительные данные за апрель индекса PMI в странах Европы и США. Хотя показатели, вероятно, окажутся неплохими, рынки в большей степени будут отыгрывать повышение доходности по государственным облигациям. Ожидаем сохранение негативного сантимента на мировых рынках в течение дня.

Индекс МосБиржи (-2,6%) в четверг вновь приступил к снижению, опустившись ниже отметки 2300 пунктов на фоне активизации продаж в «весовых» бумагах рынка. Из-за царящей безыдейности все сегменты российского рынка снизились по итогам дня.

В разрезе секторов сильнее остальных снизились акции финансового сектора (Сбер оа: -2,4%, ап: -1,5%; ВТБ: -1,6%; МосБиржа: -2,1%; TCS Group: -4,1%).

Подавляющее большинство бумаг нефтегазового сектора (Газпром: -3,9%; Роснефть: -0,8%; НОВАТЭК: -0,2%; Сургутнефтегаз ао: -1,4%, ап: -2,1%) были под давлением. Однако отметим акции ЛУКОЙЛа (-7,8%), которые опустились ниже 4000 рублей, продолжив своё затяжное падение.

Бумаги сектора горной добычи и металлургии показали разнонаправленное движение. Активно продавали акции золотодобытчиков (Полюс: -1,5%; Полиметалл: -0,5%; Petropavlovsk: -3,3%) из-за невнятной динамики цен на золото. Другие бумаги сектора поддержали разнонаправленное движение: бумаги Норникеля (-0,7%) и НЛМК (-1%) снизились, в то время как спросом пользовались акции АЛРОСА (+1,3%), ММК (+3%), РУСАЛа (+2,2%) и ВСМПО-Ависма (+2,3%) за счет благоприятной конъюнктуры цен на отдельные промышленные металлы.

Из прочих бумаг отметим снижение расписок Яндекса (-8%) из-за того, что компания отозвала свои прогнозы на 2022 год и заморозила инвестиции в новые инвестиционные проекты, а также резко подлетевшие акции Самолёта (+25,1%) без значимых новостей.

Отсутствие позитивных факторов мешают индексу МосБиржи начать восстанавливаться. Ожидаем, что сегодня российский фондовый рынок продолжит движение в направлении 2200 пунктов.

Доходность длинных ОФЗ ушла ниже 10% годовых – считает Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ.

По итогам торгов в четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз еще на 15 – 20 б.п. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет ушла в диапазон 9,7 – 10,0% годовых. Индекс RGBI, отражающий цены гособлигаций, вырос на 1,0%, с начала апреля рост составил 8,7%. Инвесторы позитивно отреагировали на статистику по замедлению недельной инфляции до 0,2% по сравнению с 0,7%, 1,0% и 1,2% за предыдущие три недели. Также оптимизм инвесторов продолжают поддерживать комментарии руководства ЦБР. Вчера на пленарном заседании Госдумы Эльвира Набиуллина сообщила, что на ближайших заседаниях ЦБР будет рассматриваться возможность снижения ключевой ставки.

После прошедшего сильного ценового роста за последние три недели ждем перехода рынка ОФЗ в боковой диапазон. Инвесторы, вероятно, будут ждать более подробных сигналов регулятора относительно темпов снижения ключевой ставки, которые будут озвучены вместе с макроэкономическим прогнозом на заседании 29 апреля.